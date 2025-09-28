Глава Партии социалистов Республики Молдова призвал не использовать партийную символику

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон пригласил оппозицию на мирный митинг в центре Кишинева 29 сентября. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с коллегами по Патриотическому блоку из Партии коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева.

"Завтра мы подведем итоги всех этих нарушений, которые мы зафиксировали сегодня. Систематизируем их и выступим с соответствующим заявлением. Также завтра в 12:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) приглашаем другие оппозиционные партии, лидеров общественного мнения, представителей гражданского общества на мирный протест перед зданием парламента без партийных флагов. Будет свободный микрофон", - сказал Додон.