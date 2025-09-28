Лукашенко призвал Трампа не строить планы продажи ЕС оружия для поставок Украине

Президент Белоруссии пояснил, что европейцы могут заплатить за поставленное оружие, а могут и не заплатить

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидера США Дональда Трампа не выстраивать комбинации относительно возможной продажи американского оружия европейским странам.

"Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди", - сказал Лукашенко журналистам после прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лидер республики пояснил, что европейцы могут заплатить за поставленное оружие, а могут и не заплатить. "Как [бывший президент США Джо] Байден раньше отдавал оружие, а оно поступило на Украину. Вы что, проверите, кому кто и что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. Здесь нужно быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего публично не говорить, пока не договоримся. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда [Трампа] такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать", - отметил президент Белоруссии.