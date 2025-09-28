Додон заявил, что не допустит дестабилизации в Молдавии после выборов

Бывший президент республики призвал государственные институты не провоцировать людей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что не допустит дестабилизации в Молдавии после парламентских выборов.

"Мы никогда не допускали дестабилизации и не будем допускать. Провокации могут исходить от других, возможно, и от государственных институтов. Я очень надеюсь и обращаюсь с посланием к государственным институтам: не провоцируйте людей", - сказал политик в ходе совместного брифинга с коллегами по Патриотическому блоку из Партии коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева.