ЦИК Молдавии подтверждает, что парламентские выборы состоялись

Проголосовало более 52% внесенных в списки

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии подтверждает, что парламентские выборы состоялись, уже проголосовало более 52% внесенных в списки. Об этом сообщила на брифинге председатель ЦИК Анжелика Караман.

"К настоящему моменту проголосовали 1 596 530 избирателей, что составляет около 52% внесенных в списки. По закону Республики Молдова выборы являются состоявшимися, если явка составляет 33%. Таким образом ЦИК Молдавии подтверждает, что выборы состоялись", - сказала она.