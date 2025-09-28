На протяжении всего дня молдавские власти создавали проблемы для желавших проголосовать, указали в МИД Приднестровья

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лишь около 12 тыс. избирателей из Приднестровья смогли проголосовать на парламентских выборах в Молдавии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны на 21:45 мск.

Как ранее сообщал МИД Приднестровья, ЦИК Молдавии принял решение открыть в непризнанной республике всего 12 участков для более чем 300 тыс. молдавских граждан. На протяжении всего дня молдавские власти создавали проблемы для желавших проголосовать приднестровцев - на мостах были введены дополнительные проверки, в течение дня поступали сообщения об их минировании.