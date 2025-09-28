Главная оппозиционная фракция Патриотический блок набрала 29.22% голосов

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности получает на парламентских выборах 43,05%, оппозиционные партии - остальные голоса. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 60% протоколов.

Главная оппозиционная сила - Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, - получает 29,22%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" 8,24%, у проевропейской партии "Демократия дома" 6,52%. "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым получает 6,43%.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.