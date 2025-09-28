Бывший президент республики Игорь Додон выразил надежду на объединение усилий для формирования правящего большинства и правительства

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Протест против фальсификации парламентских выборов правящей Партией действия и солидарности (ПДС) проводят у здания Центральной избирательной комиссии Молдавии сторонники оппозиционного Патриотического блока, передает корреспондент ТАСС.

"Правящая ПДС проигрывает эти выборы, так как не получает большинства мандатов в парламенте. Мы надеемся, что оппозиция объединит усилия для формирования правящего большинства и правительства", - заявил перед участниками протеста бывший президент Игорь Додон, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, вокруг которой сформирован блок. Он подчеркнул, что после обработки 70% бюллетеней оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 47% голосов, опережая правящую партию, у которой 43%.

По мнению экспертов, у ПДС еще есть шансы вырваться вперед за счет голосования более чем 260 тыс. избирателей за рубежом, где, по заявлениям оппозиции, власти устроили фальсификации.