Орбан рассказал, как Трамп телефонным звонком прервал его ужин с женой

Премьер-министр Венгрии отметил, что во время разговора "правильно представил" позицию Будапешта президенту США, после чего смог спокойно доесть лечо и пойти отдыхать

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, когда тот ужинал с женой.

"Поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов "ворвался" на нашу кухню по телефону", - процитировало интернет-издание Telex высказывание венгерского премьера в видео на платформе TikTok.

Орбан отметил, что во время разговора "правильно представил" позицию Венгрии Трампу, после чего смог спокойно доесть лечо и пойти отдыхать.

26 сентября официальные представители Венгрии сообщили, что Орбан и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого венгерский премьер настаивал, что стране нужна российская нефть. По его словам, Венгрия будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь прежде всего своими экономическими интересами. Власти Венгрии считают, что Трамп понял позицию Будапешта.