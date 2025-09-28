КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный Патриотический блок поддержали 67,44% молдавских избирателей в России. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 100% протоколов.

На втором месте учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности, которая получает 11,66% ли 479 голосов. На третьем месте "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым, у которой 8,54%

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них было отправлено больше трети избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году, работали лишь два участка - в молдавском посольстве в Москве. На них смогут проголосовали 4 109 человек. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.