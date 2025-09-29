Несколько норвежских гражданских самолетов были перенаправлены на другие аэропорты после возможного обнаружения беспилотников

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Дания подняла истребитель вооруженных сил страны на фоне возможной активности нескольких беспилотных летательных аппаратов в Балтийском море. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию.

Дежурный офицер отдела полиции на острове Борнхольм подтвердил телеканалу информацию о пролете истребителя над территорией острова, однако официальных заявления об активности истребителей от представителей вооруженных сил не поступало.

Несколько норвежских гражданских самолетов также были перенаправлены на другие аэропорты после возможного обнаружения БПЛА. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на представителей авиакомпаний Norwegian и Avinor.