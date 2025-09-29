WAFA: израильские войска взяли в осаду больницу в Газе

По данным агентства, в здании находятся более 90 человек

ДУБАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Не менее 90 человек оказались заблокированы в здании больницы в городе Газа после обстрела израильской армии. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По его данным, более 90 врачей и пациентов остаются заблокированными в расположенной в городе Газа больнице "Хилу", по которой израильские войска выпустили несколько артиллерийских снарядов. Отмечается, что в детском отделении медучреждения находятся не менее 12 недоношенных младенцев, а также онкологические больные.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, здание "Хилу" в настоящий момент окружено тяжелой техникой и танками израильской армии, закрывшими больницу на въезд и выезд.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наступательной операции израильских ВС в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. По данным агентства Maan, тысячи палестинцев выехали из Газы, однако в осажденном городе остается еще не менее 900 тыс. человек.