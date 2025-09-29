Министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Санаэ Такаити и генсеку кабмина Ёсимасе Хаяси бессрочно запрещен въезд в РФ

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Три главных претендента на пост главы правящей в Японии партии, который почти наверняка станет следующим премьер-министром страны, находятся под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио. Министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, экс-министру экономической безопасности Санаэ Такаити и генсеку кабмина Ёсимасе Хаяси, которые в опубликованном исследовании газеты Yomiuri считаются фаворитами, бессрочно запрещен въезд в Россию.

Такаити и Хаяси попали в российский ответный санкционный список 4 мая 2022 года, будучи членами администрации премьера Фумио Кисиды. Хаяси тогда занимал пост главы МИД, а Такаити входила в партийную верхушку, занимая пост ключевого Политического совета ЛДП.

Коидзуми попал в список 15 июля 2022 года в составе группы из 384 членов нижней палаты парламента, которым в ответ на введение персональных санкций против многочисленной группы депутатов Госдумы был запрещен въезд в Россию. Тогда же въезд в РФ был запрещен и нынешнему премьеру Японии Сигэру Исибе.

Выборы председателя ЛДП пройдут 4 октября. После определения нового председателя партии Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. До досрочных выборов осенью 2024 года это означало, что им почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой, нижней, палате парламента.

Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах. Оппозиция не смогла сформировать коалицию из-за разногласий по ряду вопросов. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.

Японское правительство с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгода от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом. Позднее на встрече замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто с российской стороны было отмечено, что при целенаправленных усилиях Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня.