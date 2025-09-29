Эксперт Рар заявил, что Мерц втягивает Европу в "воронку милитаризации"

Более 60% немцев не хотят воевать с Россией, заявил германский политолог

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится втянуть Европу в "воронку милитаризации", но более 60% немцев не хотят воевать с Россией. Такое мнение высказал известный германский политолог Александр Рар в интервью "АиФ".

Рар отметил, что Мерц решил стать "главным спасителем" от якобы существующей русской угрозы, начав "втягивать Европу в воронку милитаризации". Политолог отметил, что 60-70% жителей ФРГ не хотят войны с Россией. При этом в германской элите существует противоположное мнение, и 80% готовы идти на обострение.

Рар указал, что представители элиты ФРГ "забыли уроки Второй мировой" и недооценивают угрозу ядерной войны. Он привел в пример Наполеона, заявив, что тот не учел опыт Карла ХII, которого разбили под Полтавой, и Гитлера, чей поход на восток также обернулся провалом. "Так и сегодняшние политики не учат уроков истории. Им кажется, что на дворе другое время и все будет по-другому. Меня как гражданина Германии, в чьих жилах течет русская кровь, это очень пугает, - подчеркнул эксперт, - И не только меня. Каждый день в Берлине я разговариваю с различными интеллектуалами - все надеются на то, что [американскому лидеру Дональду] Трампу и [президенту России Владимиру] Путину все-таки удастся договориться о конце войны до выборов в Конгресс США".

Рар также отметил, что без помощи США у европейцев не хватит сил, чтобы воевать с Россией. "И они это прекрасно знают. Поэтому тактика ЕС - любой ценой втянуть Трампа в эту войну. Отступать Европа не хочет, для нее поражение Украины, потеря Киевом территорий - это крах придуманного ими миропорядка. А [Владимир] Зеленский этим успешно пользуется. Он втягивает немцев, англичан, французов в свою войну, понимая, что в одиночку он проиграет", - пояснил политолог.