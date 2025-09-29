За кандидатуру Дашзэгвийн Амарбаясгалана проголосовали свыше 85% участников ассамблеи

УЛАН-БАТОР, 29 сентября. /ТАСС/. Новым председателем правящей Монгольской Народной Партии (МНП) избран председатель Великого государственного хурала (парламента страны) Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в партийной пресс-службе по итогам голосования участников генеральной ассамблеи. Соперником Дашзэгвийн Амарбаясгалана на выборах выступил глава правительства Гомбожавын Занданшатар, однако по итогам второго тура он уступил - за кандидатуру спикера парламента проголосовали свыше 85% участников ассамблеи.

Согласно закону о политических партиях, в течение 60 дней предыдущий лидер МНП - ранее ушедший из-за скандала с сыном в отставку с поста премьера Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - подаст в Верховный суд заявление о регистрации нового председателя партии. Ее 31-й по счету съезд решено провести 15-16 ноября.

Дашзэгвийн Амарбаясгалану 44 года, два высших образования получил в государственных вузах Монголии. Прошел программу подготовки к магистратуре в Джорджтаунском университете США. Начал политическую карьеру в Монгольской Народной Партии с руководителя ее пресс-службы, возглавлял столичный комитет МНП, администрацию правительства страны с 2022 по 2024 год.