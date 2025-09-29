Итальянский министр не считает, что Россия хочет напасть на страну

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии угрозы России или дронов российского производства для республики.

"Мы не должны драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, я хочу успокоить всех. Сегодня утром я тоже разговаривал с Крозетто, мы посоветовались, мы все успокоимся", - приводит заявление Таяни газета Il Fatto Quotidiano.

По его словам, он не считает, что Россия хочет напасть на Италию.

"Это я могу опровергнуть. Однако наша противовоздушная оборона всегда бдительна и внимательна. Эффективность ВВС всегда высока как на земле, так и в небе, поэтому итальянцы могут быть спокойны", - подчеркнул он.