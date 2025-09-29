Как подчеркнули источники, потребность в большем количестве российских ЗРК С-400 связана с их высокой эффективностью, которая была продемонстрирована в ходе индийской операции "Синдур" в мае против террористических целей в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии рассматривает возможность расширения своего зенитно-ракетного арсенала за счет приобретения дополнительных российских систем С-400 "Триумф" или комплексов нового поколения С-500 "Прометей". Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета The Print.

Как подчеркнули источники, потребность в большем количестве российских ЗРК С-400 связана с их высокой эффективностью, которая была продемонстрирована в ходе индийской операции "Синдур" в мае против террористических целей в Пакистане. При этом в числе рассматриваемых индийской стороной вариантов источники назвали не только С-400, но и системы С-500. "С-400 очень хорошо зарекомендовали себя в операции "Синдур" и обладают огромным потенциалом сдерживания. Да, мы рассматриваем возможность приобретения большего количества таких же систем. Или С-500", - сказал один из собеседников газеты.

Издание напомнило, что в соответствии с соглашением, подписанным Москвой и Нью-Дели в 2018 году на поставку пяти комплексов С-400, предусмотрено положение на добор еще пяти систем по тем же ценовым условиям с учетом инфляции и изменения курсов. Индия уже получила часть комплексов, оставшиеся два, как ожидается, будут поставлены в течение года.

О российских ЗРК

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая полученная от России ракетная система "Триумф" была размещена в штате Пенджаб на границе с Пакистаном. После теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Нью-Дели 7 мая начал операцию "Синдур", нанеся удары по связанным с террористами целям в Пакистане. В операции была задействована военная техника российского производства, находящаяся на вооружении ВС Индии. Премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди заявил после этого, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРК С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400.

ЗРС С-500 "Прометей" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

2 сентября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что сотрудничество России и Индии может быть расширено за счет наращивания поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу Нью-Дели. По его словам, стороны находятся на стадии переговоров.