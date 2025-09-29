29 сентября, 08:39
Ближневосточный конфликт

WP: действия Израиля в Газе усиливают его изоляцию

Даже США начинают терять терпение, считает колумнист газеты Ишаан Тарур

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Военная операция Израиля в секторе Газа продолжает усиливать изоляцию страны на международной арене, и даже США, являющиеся самым верным союзником еврейского государства, уже начинают терять терпение. Такое мнение выразил колумнист газеты The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.

"Изоляция Израиля растет", - пишет журналист. Он поясняет, что недавнее выступление премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху на 80-й сессии Генассамблеи ООН сопровождалось массовым уходом дипломатов из зала, а его критика западных стран, которые признали государство Палестина, не нашла понимания. Кроме того, продолжает автор статьи, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой ассоциации, а часть европейских стран хотят отстранить еврейское государство от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2026 году.

Тарур подчеркивает, что "даже [президент США Дональд] Трамп начал демонстрировать свое нетерпение по отношению к Нетаньяху". Колумнист WP считает, что Трамп в ходе встречи с Нетаньяху 29 сентября в Белом доме рассчитывает убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. 

