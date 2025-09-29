По данным издания, глава Евросовета предлагает, чтобы открытие каждого этапа в процессе движения каждой страны - кандидата к членству в Евросоюзе могло быть одобрено квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу изменения процедуры приема в Евросоюз новых стран-участниц для обхода решения Венгрии по блокировке вступления Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По их словам, Кошта предлагает, чтобы открытие каждого этапа в процессе движения каждой страны - кандидата к членству в ЕС могло быть одобрено квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно, как того требуют нынешние правила. Однако для того, чтобы каждый этап был признан завершенным, по-прежнему понадобится согласие всех членов блока.

Собеседники издания отметили, что глава Евросовета лоббировал эту идею среди лидеров ЕС во время недавнего турне по европейским столицам, а также на двусторонних переговорах на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Расширение [ЕС] - приоритет для главы Европейского совета. Он видит его как важнейшую геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС", - заявил неназванный чиновник.

Ранее медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщила со ссылкой на источники, что в ЕС признают невозможность преодоления вето Будапешта на прием Украины в состав сообщества.

Позиция Венгрии

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.