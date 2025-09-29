Politico: лидеры ЕС обсудят в Дании "стену дронов"

По словам европейского чиновника, поводом для встречи стали якобы нарушения Россией воздушного пространства стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Копенгагене обсудят конкретные инициативы по укреплению безопасности блока, в том числе "стену дронов". Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

"В Копенгагене лидеры обсудят разработку конкретных инициатив и совместных проектов, которые послужат нашим общим целям в области обороны, в том числе широко разрекламированную стену дронов", - сказал он. По его словам, поводом для встречи стали якобы нарушения Россией воздушного пространства стран ЕС.

Неформальный саммит лидеров ЕС пройдет в датской столице 1 октября.

"Стена дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.