МИД Венгрии: Украине придется отдать часть своих территорий

БУДАПЕШТ, 29 сентября. /ТАСС/. Украина будет вынуждена отдать часть своих территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.

"Теперь Украине придется отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу говорить, что должна делать Украина, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным", - приводит заявление Мадьяра интернет-издание Telex.

Он отметил, что Киеву предстоит сделать выбор, сохранить жизнеспособность страны или удержать несколько тысяч квадратных километров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН высказался по теме возвращения Украины к границам 2022 года. "Знаете, насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - сказал он.