ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министры промышленности стран Евросоюза проведут встречу в Брюсселе, на которой пересмотрят "Акт о микрочипах ЕС" из-за отставания в данной сфере. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на проект итогового заявления министров.

По ее данным, в документе, подготовленном к переговорам 29-30 сентября в Брюсселе, констатируется отставание ЕС в глобальной гонке в области самых современных полупроводников. Страны сообщества хотят подготовить более "смелую и скоординированную программу действий" по снижению зависимости от других государств. Министры намерены увеличивать инвестиции, наращивать производственные мощности и активизировать подготовку кадров в этой сфере.

Упомянутый акт задумывался как план, призванный упрочить позиции Европы на рынке полупроводников. По словам председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, "к 2030 году 20% микрочипов должны производиться в Европе". ЕК предлагала привлечь на эти цели €43 млрд инвестиций.