Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

Представители мятежного движения "Ансар Аллах" уточнили, что использовали ракету "Палестина-2" с разделяющейся головной частью для атаки нескольких объектов в районе Яффо

ДУБАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"В ответ на израильскую агрессию против нашей страны ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся головной частью для атаки нескольких важных объектов в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС). Цели операции успешно достигнуты", - сказал представитель хуситов в эфире телеканала Al Masirah.