В ЮАР открылась министерская встреча G20 по цифровой экономике

КЕЙПТАУН, 29 сентября. /ТАСС/. Миллионы людей по всему миру не имеют доступа к интернету, и такое положение должно быть как можно быстрее исправлено. Об этом заявил министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси, открывая в южноафриканском Кейптауне заседание стран Группы двадцати (G20) на министерском уровне.

"Доступ к цифровым сетям больше не является привилегией, он стал предпосылкой для участия в экономической деятельности, образовании, инновациях, - сказал Малатси. - Однако миллионы людей в мире находятся офлайн. Они лишены возможностей, которые предоставляет цифровой век. Наша задача состоит в том, чтобы доступ к цифровым сетям был всеобщим и стал реальностью для всех".

В работе заседания участвуют представители всех стран "двадцатки". Делегацию РФ возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко.

На нынешнем заседании ЮАР, как председатель G20, делает акцент на путях глобального перехода регионов мира на цифровые технологии. Также ставится задача поддерживать надежные и устойчивые цифровые сети. "ЮАР добивается всеобщей поддержки странами G20 цифровой общественной инфраструктуры, которая должна обеспечить во всем мире инклюзивное предоставление услуг, укрепить искусственный интеллект для устойчивого развития, в том числе в секторе цифровых инноваций", - заявил ТАСС представитель министерства коммуникаций и цифровых технологий ЮАР.

Разработанные в ходе нынешней министерской встречи концепция развития мировой цифровой экономики и ряд предложений по ее реализации поступят на рассмотрение саммита глав государств и правительств "двадцатки". Он состоится 22-23 ноября в Йоханнесбурге.