Джордж Гэллоуэй также сообщил, что их задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, но не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй сообщил, что во время девятичасового допроса в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы полиция пыталась выяснить у его супруги Путри Гаятри Пертиви, почему она восхищается министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сам политик заявил в своем политическом ток-шоу на видеосервисе YouTube, комментируя обстоятельства задержания сотрудниками контртеррористического подразделения полиции 27 сентября.

Он отметил, что его и жену задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, но не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. "Не было сделано ни малейшего усилия привести причины нашего задержания вооруженными полицейскими на глазах у всех в английском аэропорту", - заявил Гэллоуэй, который более 26 лет был депутатом Палаты общин, нижней палаты британского парламента.

"Меня допрашивали около 4 часов, Гаятри - около 5 часов. И потом нас отпустили без каких-либо обвинений", - сказал он. Гэллоуэй рассказал, что полиция спрашивала у его жены, "почему ее ногти накрашены в цвета флага Палестины", "каково ее отношение к конфликту в Газе", "почему она восхищается Лавровым", "почему она дружественно настроена к Китаю".

"Какое отношение это имеет к терроризму? Какое отношение имеют к терроризму мои взгляды на [председателя КНР] Си Цзиньпиня, мои взгляды на Лаврова?" - Задался вопросом 71-летний политик. "Вы знаете ответ - совершенно никакого", - добавил он. Гэллоуэй назвал главной причиной задержания конфискацию телефонов и ноутбуков его и супруги, получение доступа спецслужб к их коммуникациям.

Политик и журналист был членом британского парламента с 1987 по 2010 год, с 2012 по 2015 год и три месяца в 2024 году. В 2003-м он активно выступал против вторжения США в Ирак. В том же году Гэллоуэй был исключен из Лейбористской партии. После этого он основал партию Respect, затем - Рабочую партию Великобритании.

Оперативным комментарием Гэллоуэя ТАСС не располагает.