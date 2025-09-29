Среди них - зенитные ракетные комплексы Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, зенитные ракеты SM-6, ракеты Precision Strike и AGM-158 JASSM

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Пентагон, обеспокоенный малыми запасами вооружений в преддверии потенциального в будущем конфликта с Китаем, планирует значительно увеличить арсенал ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, стремление "к ускорению производства критически важного оружия, пользующегося наибольшим спросом", было выражено во время серии встреч между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями нескольких американских производителей ракет. Как свидетельствуют источники, речь идет о 12 видах вооружений, которые США хотят иметь в наличии на случай потенциального конфликта с Китаем. Среди них - зенитные ракетные комплексы Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, зенитные ракеты SM-6, ракеты Precision Strike и AGM-158 JASSM.

Как заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, руководство США рассматривает "необычные пути расширения американской военной мощи и ускорения производства боевой техники". Однако ряд лиц, как в администрации, так и оборонном секторе, обеспокоены нереалистичностью поставленных правительством целей, говорится в публикации. Только сборка отдельных ракет может занять два года.

Возникают и вопросы, касающиеся финансирования. Одобренный американской администрацией в июле законопроект предусматривает в ближайшее пятилетие дополнительное финансирование производства вооружений на сумму $25 млрд. Однако аналитики утверждают, что достижение амбициозных целей Пентагона обойдется на десятки миллиардов дороже.