В формулировках плана нет ясности, за исключением освобождения израильских заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, отмечает газета

ТУНИС, 29 сентября. /ТАСС/. Израильские переговорщики в последние несколько часов внесли поправки к плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, которые подрывают его реализацию. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Al Araby Al Jadeed.

По их информации, "в ходе переговоров [американской и израильской сторон] формулировки плана в отношении механизмов его реализации стали расплывчатыми", "в них нет ясности, за исключением освобождения израильских заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа". Источники сообщили, что "произошедшее за последние несколько часов напоминает подрыв плана", поскольку израильские поправки затрудняют его "интерпретацию и согласование, не говоря уже о реализации 21 пункта в первоначальной версии, предложенной Трампом".

23 сентября президент США Дональд Трамп встретился с представителями Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, с которыми обсудил перспективы урегулирования конфликта в Газе. По данным британской газеты Financial Times, хозяин Белого дома изложил новый план. Он предусматривает размещение в анклаве международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, после завершения конфликта. Как отметило издание, план включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

26 сентября Трамп заявил журналистам, что "сделка по Газе, похоже, достигнута", однако не раскрыл деталей соглашения и не обозначил сроков его реализации. 28 сентября американский лидер заявил в интервью агентству Reuters, что рассчитывает согласовать детали сделки об урегулировании в секторе Газа на его встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме 29 сентября.