Экс-премьер Молдавии: Патриотический блок зафиксировал сотни нарушений на выборах

По словам Василия Тарлева, правящая Партия действия и солидарности в ходе избирательной кампании широко применяла административный ресурс, прибегла к манипуляциям и расправам над оппозицией

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Патриотический блок зарегистрировал сотни нарушений на прошедших в воскресенье выборах в парламент, которые будут представлены в Центральную избирательную комиссию. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший премьер Молдавии Василий Тарлев, который возглавляет партию "Будущее Молдовы", входящую в блок.

"Патриотический блок зарегистрировал сотни нарушений, в том числе грубейших, со стороны власти на прошедших выборах в парламент. Мы ждем официального решения Центральной избирательной комиссии по выборам, после чего представим свою позицию. Мы намерены действовать строго в рамках закона и призываем наших сторонников не поддаваться на призывы провокаторов, призывающих к насильственным действиям", - сказал Тарлев.

Он подчеркнул, что правящая Партия действия и солидарности в ходе избирательной кампании широко применяла административный ресурс, прибегла к манипуляциям, расправам над оппозицией.

"ЦИК, судебная система, полиция и спецслужбы привлекались для подавления оппозиции, чтобы ограничить конкуренцию власти, что немыслимо в демократическом государстве, которое тем более заявляет о стремлении интегрироваться в ЕС. Были проведены тысячи обысков, выписаны десятки тысяч штрафов, неугодные властям оппозиционные партии снимались с выборов, некоторые за сутки до голосования. Это скомпрометировало избирательный процесс", - сказал Тарлев.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,9% протоколов, ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 50,16%, оппозиционный Патриотический блок - 24,19%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" - 7,97%, у "Нашей партии" - 6,20%, у проевропейской партии "Демократия дома" - 5,62%. Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов, отданных за не прошедших в парламент конкурентов. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы".