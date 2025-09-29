Парламентские оппозиционные партии набрали 43,95%

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) получает на парламентских выборах 50,20% и может сохранить большинство в парламенте после распределения мандатов, парламентские оппозиционные партии - 43,95%. Такие предварительные данные опубликовала Центральная избирательная комиссия после подсчета 100% протоколов.

Главная оппозиционная сила - Патриотический блок, сформированный вокруг Соцпартии, - получает 24,17%. У блока проевропейских партий "Альтернатива" - 7,96%, у "Нашей партии" - 6,20%, у проевропейской партии "Демократия дома" - 5,62%. Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6%, партия "Демократия дома" - 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов не прошедших в парламент избирательных конкурентов. Однако окончательные результаты представит ЦИК.

Оппозиция выиграла выборы на территории Молдавии, где ПДС получила 44,13% голосов, а прошедшие в парламент оппозиционные партии суммарно набрали 49,54%. Патриотический блок получил 28,25% голосов избирателей, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,72%.

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них была отправлена почти четверть избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их было около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году на президентских выборах, работали лишь два участка - в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. На них проголосовали 4 109 человек. Также втрое было сокращено количество избирательных участков для русскоязычных молдаван, проживающих в Приднестровье. В течение дня доступ к участкам блокировался полицией сначала для проверок документов на дорогах, а затем из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из "Движения национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.