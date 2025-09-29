Министр обороны Германии отметил, что проект будет реализован нескоро

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в поддержку проекта "стена дронов", однако отметил, что в настоящее время он не является приоритетной задачей.

"Прежде всего, я очень ценю идею, концепцию "стены дронов" вдоль восточного фланга", - сказал Писториус в ходе панельной дискуссии в рамках международного форума по вопросам безопасности в Варшаве. Он отметил при этом, что проект, вероятно, будет реализован нескоро. "Речь идет не о концепции, которая будет реализована в течение следующих трех-четырех лет, а то и больше, я думаю. Поэтому нам нужно думать и действовать, исходя из приоритетов, а они сейчас, я думаю, другие", - сказал Писториус.

При этом министр заявил, что Европе необходимо наращивать возможности. "Конечно, речь идет о защите от дронов, а не о "стене дронов". Нам нужно быстрее развиваться. Я имею в виду, что все, что мы сейчас строим или закупаем, будет уступать через пару лет новым технологическим разработкам. Поэтому нам нужен четкий процесс во всех этих вопросах", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.