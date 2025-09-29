Премьер Баварии заявил, что полиции следует разрешить сбивать дроны

Кроме того, Маркус Зёдер отметил необходимости дронов перехватчиков и охотников

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер выступил за расширение полномочий баварской полиции в области противодействия дронам, вплоть до их возможного уничтожения. Об этом он заявил после заседания правления ХСС в Мюнхене, передает агентство DPA.

Зёдер отметил, что посредством принятия собственного баварского закона о защите от дронов полиция вскоре получит законные полномочия "очень быстро и самостоятельно сбивать [их]". Кроме того, в Баварии, по его словам, должен быть создан специализированный центр беспилотников для разработки необходимых дронов. "Нам нужны как перехватчики дронов, так и охотники за ними. Перехватчики дронов для обороны, а также охотники за дронами, чтобы иметь возможность следить за ними и, при необходимости, перехватывать их и, если потребуется, сбивать", - пояснил он.

Политик подчеркнул, что это будет осуществляться в тесном сотрудничестве с федеральным правительством ФРГ. Баварский премьер утверждал, учитывая растущую угрозу, исходящую от беспилотников, "нужна <…> позиция силы". "Именно поэтому мы говорим: перехват вместо ожидания", - резюмировал Зёдер.

27 сентября министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что в земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Министр указал на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.

В свою очередь газета Bild со ссылкой на собственные источники писала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.