Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин в разговоре по телефону обсудили развитие отношений двух стран, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана.

"В ходе беседы главы двух государств обсудили текущие вопросы развития таджикско-российских двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки. Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - говорится в сообщении на сайте президента республики.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин информировал, что Путин 9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом. Кроме того, 10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств СНГ.