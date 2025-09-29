Telegraph: отказ Венгрии от участия в проекте "стены дронов" может подорвать его

Из-за отношений венгерско-российских отношений в системе может образоваться "дыра" площадью 96 тыс. кв. км

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Отказ правительства Венгрии от участия в реализации европейского проекта "стена дронов" на восточной границе НАТО рискует сорвать весь проект. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на экспертов ЕС по безопасности.

Как говорится в материале, Венгрия, будучи одним из ближайших союзников России в блоке, не будет принимать участия в проекте, а это значит, что в центре "стены дронов" может образоваться дыра площадью 96 тыс. кв. км.

По мнению старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Джессики Берлин, без участия Венгрии проект может превратиться в современный аналог печально известной "линии Мажино". Это выражение используется как метафора для оборонительных систем, которые выглядят впечатляюще, но имеют фундаментальные недостатки, подчеркивается в статье.

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

