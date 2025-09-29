Наблюдатели: закон о партиях Молдавии не соответствует международным стандартам

Поправки еще больше ужесточили и без того строгие и в некоторых случаях чрезмерно общие правила, касающиеся деятельности партий, отметили наблюдатели от ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Новый закон о политических партиях Молдавии, на основании которого от парламентских выборов были отстранены две оппозиционные партии, не соответствует международным стандартам. Об этом говорится в предварительном отчете миссии наблюдателей от ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента.

"Недавние поправки еще больше ужесточили и без того строгие и в некоторых случаях чрезмерно общие правила, касающиеся деятельности партий и отмены их регистрации. <…> Отсутствие реестра членов партии может повлечь ограничение ее деятельности, что, по мнению предварительного заключения БДИПЧ, представляется мерой непропорциональной и противоречащей международным стандартам", - отмечается в отчете.

"Хотя подобные меры имеют прецеденты в некоторых европейских системах, ограничения для политических партий допустимы только в исключительных случаях, как крайняя мера, и должны быть четко определены, преследовать легитимную цель и быть пропорциональными и необходимыми", - уточнили там.

Кроме того, наблюдатели обратили внимание, что отстраненные оппозиционные партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и "Великая Молдова" Виктории Фуртунэ были лишены возможности принять меры в свою защиту. "Некоторые решения по спорным вопросам, принятые в зависимости от политической принадлежности, поставили под сомнение их беспристрастность. А отстранение от избирательного процесса двух партий за два дня выборов лишили их возможности принять какие-либо правовые меры в свою защиту", - сказала специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паула Кардозу, представляя отчет.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.