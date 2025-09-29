По словам премьера Армении, произошедшее вызывает вопросы

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал убийство оппозиционного главы общины Паракар Армавирской области Валоди Григоряна у собственного дома в Мердзаване.

"Произошедшее в Паракаре вызывает вопросы. И эти вопросы беспокоят и меня", - сказал армянский премьер в беседе с журналистами в Страсбурге.

Он признал, что в связи с убийством оппозиционного деятеля в Армавирской области были увольнения. Пашинян добавил, что по делу проходят 14 человек, проходит судебный процесс, причем часть обвиняемых находится в заключении, а часть под домашним арестом. Он добавил, что бывают случаи, когда находящийся под следствием совершает преступление, поскольку находится на свободе.

Глава общины Паракар вблизи Еревана Валодя Григорян, который представлял оппозиционную партию Армении "Апрелу Еркир", был убит в ночь на 24 сентября у своего дома. Был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек был ранен. Преступник скрылся. Некоторые армянские СМИ связали это преступление с другими убийствами, которые произошли полгода назад в той же общине, и назвали его "вендеттой". В МВД Армении в пятницу вечером сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался Нарек Оганян, двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна. 28 сентября стало известно о задержании и второго фигуранта по делу об убийстве оппозиционного главы. В следственных органах страны продвигают версию межличностного конфликта.