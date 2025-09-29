Министр коммуникаций и цифровых технологий страны Солли Малатси назвал серьезной проблемой отсутствие доступа значительного числа жителей континента к интернету

КЕЙПТАУН, 29 сентября. /ТАСС/. Объединение БРИКС способно сыграть важную роль в распространении цифровой экономики в Африке. Об этом заявил ТАСС министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси на открывшемся в южноафриканском Кейптауне заседании стран Группы двадцати (G20) по цифровой экономике и искусственному разуму (ИИ) на министерском уровне.

"Африка заинтересована в реализации БРИКС задачи распространения скоростного интернета, - сказал председательствующий на встрече политик. - И не только в странах - членах БРИКС, но и на континенте в целом".

Малатси также отметил, что Африка заинтересована не только в государственных компаниях. "Не только отдельные организации и страны, но и частный бизнес и частные структуры востребованы в создании цифровой экономики Африки, - сказал он. - Желательно развитие государственного и частного партнерства, которое будет способствовать раскрытию потенциала Африки путем быстрого распространения на континенте скоростного интернета".

Министр назвал серьезной проблемой отсутствие доступа значительного числа жителей Африки к интернету. "Только в ЮАР 23 млн человек [из 63 млн населения] не имеют доступа к интернету, а в целом в Африке речь идет о сотнях миллионах. И это усиливающаяся проблема упущенных возможностей не только для Африки, но и для мира в целом, так как не позволяет вывести людей из бедности и создать для них экономические возможности. Это также вопрос технологических решений, которые необходимы для того, чтобы преодолеть препятствия, сдерживающие сейчас развитие нашего континента", - заявил политик.

Малатси отметил, что Африке требуется значительно больше, чем простое расширение сетей Интернета. "Континенту необходимы недорогие устройства, надежное электроснабжение, доступная инфраструктура, цифровая грамотность и доверие к безопасности онлайн-пространств", - сказал он.

Согласно последним данным ООН, 860 млн жителей Африки, или 62% населения континента, не пользуются интернетом.