Германия направит около 40 военных, Франция - военный вертолет Fennec и 35 специалистов, а Швеция предоставит систему борьбы с беспилотниками

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Датские власти получат помощь в области безопасности из-за рубежа в связи с саммитами Евросоюза и Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене 1 и 2 октября. Речь идет о системах противодействия беспилотникам, сообщило агентство Ritzau.

Германия направляет около 40 военнослужащих для мониторинга воздушного пространства и защиты Копенгагена от дронов, Франция - военный вертолет Fennec и 35 специалистов. Швеция предоставит систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (Counter UAS), несколько радаров, мотополицейских и служебных собак. Норвегия выделит полицейских, НАТО "внесет совместный вклад в виде средств борьбы с беспилотниками", а Украина "предложила экспертные знания для укрепления защиты Дании от атак дронов", уточнило агентство.

Как поясняло датское управление транспорта, в связи с проведением внеочередного саммита ЕС воздушное пространство королевства будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах, замеченных в небе над авиабазами Каруп, Скридструп, казармами в Хольстебро и над несколькими гражданскими аэропортами.

Неформальный саммит ЕС и встреча лидеров стран ЕПС пройдут в Копенгагене 1 октября.