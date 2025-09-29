Оппозиционный блок будет добиваться проведения нового, честного голосования

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Победа" собрал тысячи фактов нарушений на парламентских выборах в Молдавии и будет добиваться проведения нового, честного голосования. Об этом заявила одна из лидеров блока Марина Таубер в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Как сказал наш лидер Илан Шор, мы за новые, честные выборы и будем их добиваться. Рассматриваем и анализируем различные возможности и заявления об отмене данных выборов, потому что они не соответствуют интересам нашего народа и не соответствуют тому, как граждане Республики Молдовы проголосовали, причем как на территории нашей страны, так и за рубежом, - сказала она. - Было констатировано очень много вбросов, фальсификаций, не впускали наблюдателей, особенно международных. У нас на руках сотни и даже тысячи фактов нарушений на данных выборах, и мы с ними работаем".

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома страны, правящая Партия действия и солидарности сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК. Блок "Победа" не был допущен к выборам.