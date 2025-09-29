Это позволяет МАГАТЭ "влиять определенным образом на ситуацию, чтобы она развивалась в правильном направлении", указал гендиректор агентства

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает диалог с Россией в условиях спецоперации на Украине, поскольку альтернатив ему для управления рисками ядерной безопасности нет. Такое заявление сделал глава этой международной организации Рафаэль Гросси.

"Когда конфликт только начался, многие (западные страны - прим. ТАСС) меня критиковали за диалог с президентом России. Однако с кем иначе мне говорить? (Диалог с Россией - прим. ТАСС) позволяет мне - пускай это и непросто - влиять определенным образом на ситуацию (с ядерной безопасностью - прим. ТАСС), чтобы она развивалась в правильном направлении", - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности, мероприятие транслировалось онлайн.