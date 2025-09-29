Государство обладает потенциалом сдерживания, заявил заместитель министра иностранных дел Ким Сон Ген

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Силы стратегического сдерживания КНДР гарантируют мир и баланс сил на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на сложную обстановку на Корейском полуострове, пушки молчат, мир и безопасность твердо гарантируются. Это [является] неоспоримой реальностью благодаря тому, что наше государство обладает потенциалом сдерживания, который пропорционален растущей угрозе и агрессии со стороны США и их союзников", - сказал Ким Сон Ген. По его словам, ядерный потенциал КНДР подавляет желание противников Пхеньяна "спровоцировать войну".

Ким Сон Ген рассказал, что КНДР указала в конституции на особый статус сил ядерного сдерживания, чтобы сохранить баланс и прочный мир в регионе.

"Навязывание так называемой денуклеаризации тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование", - добавил замминистра. Ким Сон Ген повторил, что власти КНДР не могут отказаться от атомного оружия, поскольку ядерный статус прописан в основном законе страны.