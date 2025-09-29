В соцсетях ранее появились сообщения, что ее не было

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Помощник-пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай опубликовал две фотографии со встречи казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом.

На первом фото Токаев и Трамп жмут друг другу руки рядом с флагом США, на втором фото также присутствует жена американского президента Мелания Трамп, которая стоит рядом с лидерами двух стран. Желдибай опубликовал фото у себя в Telegram-канале с подписью: "Нью-Йорк, США, 2025 г."

Токаев посетил США с рабочим визитом 21-23 сентября. В Нью-Йорке он выступил на круглом столе с американскими бизнесменами, на дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретился с министром торговли США Говардом Латником.

22 сентября пресс-служба президента Казахстана в официальном Telegram-канале сообщила, что Токаев "переговорил с президентом США Дональдом Трампом", обсуждалось двустороннее сотрудничество стран, международная ситуация, взаимодействие в экономике и торговле. Тогда сообщение не сопровождалось фотографией, после возвращения из США Токаев подписал указ об освобождении от должности посла республики в США Ержана Ашикбаева.

На этом фоне в соцсетях появились сообщения о том, что личной встречи в США Токаева с Трампом якобы не было, а состоялся только телефонный разговор. Также подобные слухи появились в некоторых казахстанских СМИ. Вопросы о том, была ли встреча, задавали журналисты 29 сентября главе МИД Казахстана Ермеку Кошербаеву, в ответ он также предложил посмотреть фотографии.