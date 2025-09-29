Лидеры Турции и США также рассмотрели вопросы сохранения стабильности в Сирии и установления мира на Ближнем Востоке

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис был в числе приоритетных тем его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 25 сентября.

"У нас была обширная, продуктивная и содержательная встреча с господином Трампом и его делегацией. Мы обсудили в дружественной обстановке множество вопросов. В центре нашего внимания были зверства в Газе, растущая агрессия Израиля, война между Россией и Украиной, а также события в нашем регионе. Мы подробно рассмотрели вопросы сохранения стабильности в Сирии и установления мира на Ближнем Востоке", - сообщил президент в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.