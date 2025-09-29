Таубер: протесты в Молдавии после результатов выборов будут усиливаться

Оппозиционный депутат выразила уверенность в том, что уже в ближайшее время в республике проведут новые выборы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Волна протестов в Молдавии будет нарастать, чтобы добиться проведения новых честных выборов. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер в эфире телеканала "Звезда".

"Люди будут продолжать выходить на протесты, естественно, протесты будут усиливаться, и мы понимаем, что нарастать данная волна будет все больше и больше", - сказала Таубер.

Депутат выразила уверенность в том, что уже в ближайшее время в республике будут проведены новые выборы.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.