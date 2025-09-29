Президент республики и Александр Боцан-Харченко также обсудили двусторонние отношения и региональную стабильность

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко в Белграде, в ходе переговоров с которым были обсуждены двусторонние отношения, региональная стабильность и энергетическая безопасность.

"Я разговаривал с послом Российской Федерации о двусторонних отношениях, региональной стабильности и энергетической безопасности. Отдельно мы рассмотрели ситуацию вокруг компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и шаги по сохранению стабильного снабжения и нормальной работы предприятия при полном уважении международных обязательств Сербии", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он подчеркнул, что Белград остается привержен политике "мира, стабильности и защите интересов всех своих граждан".

Ранее NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке полномасштабного применения санкций в ее отношении, а также исключении из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор NIS шесть раз получала от США отсрочку санкций на срок в 90 дней, но в середине сентября Вучич выразил опасения, что США не согласятся на новое продление отсрочки после 26 сентября. Позднее Радио и телевидение Сербии сообщило, что Вашингтон отложил введение санкций до 8-9 октября.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).