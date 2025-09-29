Кобахидзе: Грузия не поздравит власти Молдавии с победой на выборах

Премьер-министр республики заявил, что поздравит Кишинев, когда он выйдет из СНГ

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Грузия не будет поздравлять действующие власти Молдавии с победой на парламентских выборах, пока эта страна входит в состав СНГ. С таким заявлением выступил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Пока Молдавия остается членом СНГ, нам будет трудно поздравлять. Мы подождем, пока Молдавия не выйдет из СНГ, и после этого пересмотрим вопрос поздравления", - ответил Кобахидзе журналистам, спросившим о том, собирается ли он поздравлять молдавского президента Майю Санду с победой ее Партии действия и солидарности (ПДС) на парламентских выборах.

Грузинские власти неоднократно критически высказывались о том, что Молдавия сохраняет членство в СНГ, при этом в Евросоюзе к этой стране относятся лучше, чем к Грузии. Брюссель начал с Киевом и Кишиневом переговоры о вступлении в ЕС раньше, чем с Грузией, которую регулярно критикует и обвиняет в отклонении от европейского курса, несмотря на членство именно Молдавии в СНГ, часто заявляли в Тбилиси.

Выборы в Молдавии прошли 28 сентября. Согласно предварительным данным Центризбиркома, правящая ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6 мандатов. Окончательные результаты еще предстоит огласить ЦИК.