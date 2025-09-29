Таубер уверена, что Молдавия никогда не вступит в ЕС

Депутат парламента республики заявила, что граждане страны ощущают, будто над ними проводят эксперименты

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Молдавия никогда не станет членом Европейского союза, а сама Европа находится в кризисе. Об этом заявила оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер в эфире телеканала RT.

"Молдова никогда не будет членом Европейского союза", - сказала она, считая пустыми обещаниями сделать страну членом ЕС. При этом, по ее словам, граждане республики ощущают, будто над ними проводят эксперименты: "Мы словно колония". Также парламентарий утверждает, что сами европейцы находятся в кризисе. "Европа в кризисе. Так что Европа может сделать для Молдовы? Ничего. И это не утверждение, это не мои декларации, это опыт тех шести лет с Европейским союзом", - подчеркнула политик, комментируя ситуацию вокруг парламентских выборов.

Таубер сделала акцент на том, что обещания улучшить жизнь граждан по европейским лекалам не претворились в жизнь, а сами выборы в парламент прошли по тем же сценариям, что и предыдущие. "Смотрите, произошло то, что было в президентские выборы и во время референдума (в 2024 году - прим. ТАСС)", - сказала она, указывая на создание ограничений тем гражданам Молдавии, кто хотел проголосовать в России. "Это полное неуважение к людям, живущим в России, они разделяют наше общество, наших граждан", - отметила Таубер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Молдавии, правящая Партия действия и солидарности сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у Нашей партии и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК.

В Патриотический блок вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. "Альтернатива" состоит из Движения национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партии развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.