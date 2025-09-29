По мнению Марты Кос, переговоры о вступлении республики в ЕС помогут решить все проблемы национальных меньшинств в стране

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украина должна разработать план действий по национальным меньшинствам и ЕС ей в этом поможет. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос агентству Укринформ.

"Украине необходимо ввести соответствующий план действий, касающийся нацменьшинств, мы готовы со своей стороны помогать Украине в этом", - передает ее слова агентство.

По мнению Кос, переговоры о вступлении Украины в ЕС помогут решить все проблемы национальных меньшинств в стране.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств.

Венгрия со своей стороны уже давно обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности их права на использование родного языка в сфере культуры и образования. Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.