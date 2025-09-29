По данным пресс-службы, Муса Шальдан командовал ротой во время нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали в городе Газа заместителя командира батальона "Зейтун" радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ уничтожил в районе города Газа террориста Мусу Шальдана, являвшегося заместителем командира батальона ХАМАС "Зейтун", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, Шальдан "командовал ротой в ходе нападения на Израиль 7 октября" 2023 года и "принимал участие в параде ХАМАС во время освобождения заложников в рамках последней сделки по возвращению похищенных".