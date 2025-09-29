Израиль, Катар и США создадут трехсторонний механизм координации

Решение принято для укрепления координации, улучшения коммуникации, устранения взаимных претензий и усиления коллективных мер по предотвращению угроз, сообщила пресс-служба Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом приняли его предложение создать трехсторонний механизм координации и урегулирования разногласий. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры [Израиля и Катара] приняли предложение президента [Трампа] о создании трехстороннего механизма для укрепления координации, улучшения коммуникации, устранения взаимных претензий и усиления коллективных мер по предотвращению угроз. Они подчеркнули свою общую приверженность конструктивному сотрудничеству и устранению ложных представлений, опираясь на давние связи обеих стран с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в сообщении Белого дома, Нетаньяху принес свои извинения катарскому коллеге за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября, а также выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара. Кроме того, он заявил, что подобные инциденты более не повторятся.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС пока не подтвердились.