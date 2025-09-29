Администрация США предлагает передать анклав под внешнее управление на переходный период

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США предлагает передать сектор Газа под внешнее управление на переходный период. Об этом сообщается в обнародованном Белым домом плане урегулирования конфликта в анклаве.

"Газа будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы", - говорится в документе.

"Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинских и международных экспертов под надзором и контролем нового международного переходного органа - "Совета мира", который будет возглавлять президент [США] Дональд Трамп, а другие [входящие в него] члены и главы государств будут объявлены позднее <...>", - сказано в распространенном Белым домом плане урегулирования. При этом в документе отмечается, что в этот орган войдет в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

Переселение жителей

План США не предполагает насильственного переселения жителей палестинского анклава.

"Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться", - отмечается в опубликованном плане урегулирования.

"Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу", - указывается в документе.

Размещение сил

Американские предложения по урегулированию в секторе Газа не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там "международных сил по стабилизации".

"Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу", - говорится в документе.

"США будут работать с арабскими и [другими] международными партнерами, чтобы создать временные международные силы по стабилизации и немедленно разместить [их] в Газе", - отмечается в плане.

В нем также подтверждается, что, по мнению Вашингтона, радикальное палестинское движение "ХАМАС и другие группировки соглашаются не иметь никакой роли в управлении Газой - прямым или косвенным образом, ни в какой форме".