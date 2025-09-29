Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече также обсудили торговлю Иран и расширение Авраамовых соглашений

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США обсуждает с Израилем урегулирование не только в секторе Газа, но и по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодняшний день является историческим днем для мира, и премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху и я только что завершили важную встречу, на которой обсудили многие важнейшие вопросы, включая торговлю, Иран, расширение Авраамовых соглашений и, что наиболее важно, мы обсудили, как положить конец войне в Газе. Но это лишь часть более широкой картины, а именно мира на Ближнем Востоке, и давайте назовем это вечным миром на Ближнем Востоке", - сказал он на совместной с израильским премьером пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

Как отметил президент США, Нетаньяху дал согласие на представленный американской стороной план урегулирования в Газе.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор Газа под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.